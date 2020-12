Bad Dürrheim Seniorenheime bisher von Coronavirus verschont

Das Virus sei eine unsichtbare Gefahr, die Pflegefachkraft erklärt sich damit die Tatsache, dass manche der Angehörigen etwas unbedarft im Umgang seien, aber keiner absichtlich handle oder gar weil er die Gefahr leugne. Nur müssten Besucher oftmals daran erinnert werden, den Mundschutz bis zum Betreten des Zimmers zu tragen, Abstand zu halten und ähnliches. Natürlich seien jederzeit Telefonate mit den Angehörigen möglich. Grundsätzlich gibt es im Ried ein Freizeitangebot bis in den Nachmittag.

Die Stimmung beschreibt die Mitarbeiterin bei den Bewohnern als gut. Im Normalfall haben alle Verständnis für die Maßnahmen. Manche hätten eine gewisse Angst, allerdings weniger um sich selbst, als um Angehörige, dass diese gesund bleiben.

Die Korian AG ist in mehreren Ländern tätig, Pressesprecherin Tanja Kurz erläutert die Maßnahmen: "Bereits seit März arbeiten unsere Einrichtungen nach einem speziellen Schutz- und Hygienekonzept, das mit den Behörden abgestimmt wurde." Dazu gehört, dass die Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen, bei den Bewohnern zwei Mal täglich die Temperatur gemessen wird und zwei Mal täglich findet eine Wischdesinfektion der bewohnernahen Flächen statt. Des Weiteren würden die Mitarbeiter regelmäßig im Umgang mit Covid-19 geschult. Zudem haben die Einrichtungen Besuchskonzepte entwickelt, die von den örtlichen Behörden genehmigt wurden und auf die aktuellen Ereignisse angepasst werden.

Sollte eine Infektion bekannt werden, würden umgehend alle notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen. Man richte Quarantänebereiche ein und erhöhe die Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Das Personal trägt dann die für diese Fälle vorgeschriebene Schutzkleidung und FFP-2-Masken. Alle Maßnahmen werden mit den Behörden abgestimmt. Kurz erklärt weiter, dass Schnelltests für Besucher, Bewohner und Mitarbeiter durchgeführt werden. "Einen hundertprozentigen Schutz gibt es jedoch nicht."

Tagesablauf weitgehend normal gestalten

Womit die Mitarbeiter in den Seniorenheimen im Alltag immer wieder zu tun haben, ist der Tod und das Abschied nehmen von Angehörigen. In solchen Fällen gibt es auch Besuchskonzepte, die mit den örtlichen Behörden abgestimmt seien. Hierbei müssen jedoch ebenfalls die Abstands-, Schutz- und Hygieneregeln beachtet werden. "Abschied nehmen ist ein schwerer und trauriger Moment. In diesem Moment Distanz zu halten, ist schwer. Für alle Beteiligten. Daher tun wir unser Bestmögliches, um in dieser Phase eine würdevolle Begleitung unserer Bewohner – auch mit Corona-Infektion – zu ermöglichen", so Kurz.

Für die Bewohner hat man in allen Einrichtungen des Unternehmens versucht, trotz der besonderen Umstände in den vergangenen Monaten einen weitestgehend normalen Tagesablauf beizubehalten. Jetzt, kurz vor Weihnachten, wurden Häuser weihnachtlich dekoriert und die Weihnachtsbäckerei laufe auf Hochtouren. Allerdings verzichten die Häuser auf wohnbereichsübergreifende Veranstaltungen und Aktivitäten und nutzen diese Zeit, um den Bewohnern vermehrt Einzeltherapien oder Aktivitäten in kleinen Gruppen zu ermöglichen. Dabei werden ebenfalls die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Die Situation für die Bewohner und deren Angehörigen sei nicht einfach, berichtet sie aus den täglichen Erfahrungen ihrer Kollegen in den Seniorenstiften. Der größte Teil zeige Verständnis für die Maßnahmen und es ist ihnen bewusst, dass diese zu deren Schutz ergriffen wurden. Man habe für die Maßnahmen viele anerkennende Rückmeldungen erhalten.

Ileana Rupp, Stiftsdirektorin im KWA Kurstift ist froh, dass in ihrem Haus die Vorkehrungen bisher gegriffen haben und hofft, dass dies so bleibt. Seit Wochen müssen auch in ihrem Haus die Mitarbeiter FFP-2-Masken bei der Arbeit tragen. Das gelte auch für Handwerker und Physiotherapeuten, die ins Haus kommen. Es gelten die vorgeschriebene Zutrittskontrolle und es wurde der Besuch eingeschränkt, auf maximal zwei Besucher pro Tag und pro Bewohner. In Ausnahmesituation können es auch mehr sein, "da gehen wir mit Augenmaß an die Sache", erläutert sie. Und natürlich gehört auch hier das entsprechende Hygienekonzept dazu.

Kleinveranstaltungen für Bewohner

Für die Bewohner versucht man, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten, das ist der Stiftsleitung wichtig. Es gibt zwar keine Veranstaltungen mehr, bei denen Besucher ins Haus kommen dürfen, doch Kleinveranstaltungen mit den Bewohnern organisiert das Team trotzdem. Es gibt das gemeinsame Essen im Café und soziale Teilhabe. Somit will man der sozialen Isolierung und der Vereinsamung entgegentreten.

Die Stimmung bei den Bewohnern erlebt Ileana Rupp als dankbar. Dankbar dafür, dass man verschont wurde und, dass auf die Gesundheit der Bewohner aufgepasst, aber trotzdem etwas geboten wird. Und, dass die Bewohner Corona nicht haben möchten. Sie wollen die Krise durchstehen und ihren Beitrag leisten.