Bad Dürrheim. Einen Kreativtreff für Jung und Alt im Generationentreff wird jeweils am Montag 12. und 19. November im Generationentreff, Viktoriastraße 7 veranstaltet. Eine Gruppe Schüler der Realschule am Salinensee sind an diesem Tag ab 15 Uhr mit einer Begleitperson in den Räume, um mit interessierten Senioren gemeinsam weihnachtliche Bastelarbeiten zu gestalten. Alle, die gerne zusammen mit jungen Menschen kreativ sein möchten, sind dazu eingeladen, so die Organisatoren.