Bad-Dürrheim Senioren freuen sich über sportlichen Besuch

Bad Dürrheim. Ungewöhnlicher, sportlicher Besuch stellte sich am Dienstag im KWA Kurstift Bad Dürrheim ein. Die Idee zum Besuch im Kur­stift entstand während die Spieler und Trainer der Wiha Panthers in der Weihnachtszeit mehrere Schulen und soziale Einrichtungen besucht hatten. Warum sollte man nicht einmal den älteren Mitmenschen in einer Senioren- Einrichtung einen Besuch abstatten und mit ihnen ins Gespräch kommen?