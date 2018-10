Bad-Dürrheim Sein Arbeitsbeginn ist am 1. Januar 2019

Für seine vielschichtigen Aufgaben bringt der 38-jährige Tuttlinger einiges an Erfahrung mit. Ursprünglich war er Mitbegründer der Agentur Squad-House-Media in Tuttlingen, die sich mit Homepages und Social-Media befasste. In der Eigenschaft als Geschäftsführer war er auch stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins in Tuttlingen. Später wechselte er zur Stadt Tuttlingen und arbeitete im Marketing, vor allem als Citymanager. Somit kennt der neue Referent sowohl die Seite der Händler und Gewerbetreibenden als auch die Seite der Verwaltung.

Klumpp verspricht sich daher viel mit dieser Erfahrung bei den täglichen Aufgaben. Damit, dass Stengelin auch die Aufgaben als City-Manager bekommt, will der Bürgermeister ein Zeichen setzen für die Bad Dürrheimer Innenstadt. Es gehe nicht nur um den Handel, sondern auch um Fragen der städtebaulichen Gestaltung, nennt er das Bauvorhaben Irma als Beispiel. Bekanntlich will die Stadtverwaltung auch auf den Flächen, für die es keinen Bebauungsplan gibt, einen aufstellen. Die Renaturierung der Stillen Musel und die Auswirkungen auf die Innenstadt wird ebenfalls zu Stengelins Arbeitsfeld gehören. Mittelfristig wird der Referent auch die Stadt im Marketingbeirat vertreten. Die Interimslösung nach dem Weggang von Patricia Ehret war, dass Klumpp selbst an den Sitzungen teilnahm.

Ein weiteres Thema sind die Social-Media-Aktivitäten der Stadt. Hier sei man zwar mit der Kur und Bäder bereits gut vertreten, aber die Stadtpolitik soll verstärkt in den Fokus rücken. Hier verspricht sich Stengelin beispielsweise, dass man Probleme in der Bevölkerung schneller erkenne. Dass die Stadt hier verstärkt aktiv wird, ist Wunsch des Bürgermeisters. "Ich halte es für dringend erforderlich, dass die Stadt sich in dem Bereich besser positioniert", kommentiert er diesen Plan.