Bad-Dürrheim Sechs Kartoffelsorten ausprobiert

Trotz des witterungsbedingten geringeren Ertrags ist Aron Huber mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Besonders freute er sich darüber, dass ihm über 20 Helfer im Alter von 14 bis 79 Jahren bei diesem Projekt und der Ernte mit dem Kartoffelroder unterstützten. Weder Aron Huber noch Wolfgang Baur glauben, dass sich die Zeiten zurückdrehen lassen, wo die Haushalte im Herbst noch zentnerweise Kartoffeln einkellerten, die bis zum Frühjahr ausreichten.

Pro-Kopf-Verbrauch von 202 auf 53 Kilo gesunken

Früher gehörte in fast jedem Haushalt eine Kartoffelkiste zur Grundausstattung im Keller, in dem es meistens auch recht kühl war. Heute sind die Kellerräume im Allgemeinen wärmer, und was größere Gebäude betrifft, oftmals auch noch kleiner. Der gewichtigste Grund ist jedoch, dass in der Bundesrepublik immer weniger Kartoffeln gegessen werden. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch 1950 noch bei 202 Kilo, sind es heute lediglich nur 53 Kilogramm. Mehr die Hälfte davon werden in verarbeiteter Form als Pommes Frites, als Fertigpüree oder Chips verspeist. Dieser Trend hat sich in den letzten zehn Jahren verstärkt. Zwar werden hierzulande von den Landwirten alljährlich über zehn Millionen Tonnen geerntet, womit man einsamer Spitzenreiter in der EU ist, doch rund 70 Prozent dieser Menge werden ins Ausland exportiert.

Aron Huber wünscht sich, dass sein Unternehmungsgeist von den Bürgern auch als Wertschätzung der heimischen Scholle und der Arbeit der Landwirte als Ernährer der Bevölkerung verstanden wird. Die angebauten sechs Kartoffelsorten können selbstverständlich auch bei ihm Zuhause in Unterbaldingen erworben werden.