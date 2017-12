Bad-Dürrheim Schwimmunterricht "Pflicht"

Bad Dürrheim. Mit knapper Mehrheit hatte sich der Gemeinderat in der Donnerstagssitzung dafür ausgesprochen, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Der formelle Beschluss hierzu soll in der Januar-Sitzung fallen. Hierfür wäre jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, die sich ohne Mitglieder der CDU-Fraktion nicht erreichen lässt. Die Christdemokraten haben jedoch deutlich gemacht, dass sie einen Bürgerentscheid für das falsche Mittel halten. Fraktionssprecher Heinrich Glunz hatte in seiner Stellungnahme am Donnerstag betont: "Auf der Schlussetappe dieser Meinungsbildung können wir doch nicht nach dem Motto handeln: ›Wir sind informiert – jetzt entscheide doch du mal, lieber Bürger‹. Es löst doch in der Bürgerschaft ein Kopfschütteln und, noch schlimmer, ein Achselzucken aus, wenn wir als gewählte Vertreter, aus welchen Gründen auch immer, in der entscheidenden Phase zurückzucken."

Die ablehnende Haltung soll nun noch einmal überdacht werden. Wie Glunz am Freitag informierte, sei die Fraktion nach der neuerlichen Situation übereingekommen, sich im Vorfeld der Januar-Sitzung zu unterhalten und dann eine Entscheidung zu treffen, ob der LBU-Antrag zu einem Bürgerentscheid mitgetragen werde oder nicht.

LBU-Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser hatte am Donnerstag darauf hingewiesen, dass Schwimmunterricht eine Pflichtaufgabe sei. Das bestätigt auch die Rektorin der Realschule am Salinensee, Stephanie Martin. Im Bildungsplan sei Schwimmunterricht verpflichtend und eine kommunale Aufgabe. Im neuen Bildungsplan sei der Schwimmunterricht sogar von der bisherigen fünften und sechsten bis zur achten Klasse ausgedehnt worden. Der Sportlehrer an der Realschule, Stefan Zehringer, ergänzt, dass nach seiner Erfahrung fünf bis zehn Prozent der Kinder nicht oder sehr schlecht schwimmen könnten, Tendenz steigend. Zehringer geht davon aus, dass wenn Schwimmen nicht während der Schulzeit gelernt werde, die betreffende Person es auch künftig nicht mehr lernen werde.