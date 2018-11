Bad-Dürrheim Fünf-Meter-Turm im Minara bleibt erhalten

Bad Dürrheim. Bekanntlich haben sich die Gemeinderäte auf Vorschlag der Verwaltung auf ein gedeckeltes Budget von 8,9 Millionen Euro geeinigt. Der Betrag ist inklusive Mehrwertsteuer, was einer Nettosumme von rund 7,5 Millionen Euro entspricht. Doch was bekommen die Bürger für ihr Geld?

In den vergangenen Monaten gab es Planungsabsprachen sowohl mit den Behindertenbeauftragten von Kreis und Stadt, Schwimmvereinen wie auch mit den Schulen. Der Baukörper des Hallenbads bleibt bestehen, saniert und umgestaltet wird sowohl außen als auch innen. Grundsätzlich wird die ganze Technik im Untergeschoss komplett erneuert.

Allgemein: Die Glasfassade bekommt an der Südseite zu den abgestuften Betonliegeflächen eine Schiebetüre, die bis zu zwölf Metern geöffnet werden kann. Eine gute Nachricht gibt es bezüglich des Daches. Die vorhandene Dämmung kann nach Untersuchungen beibehalten werden, es bekommt eine zusätzliche Dämmschicht, was statisch auch machbar ist. Eine weitere gute Nachricht gibt es für den Sprungturm. Auch dieser kann wieder nach einigen Optimierungsmaßnahmen in Betrieb gehen, laut Sicherheitsgutachten kann man die Nutzung freigegeben werden, obwohl bei der Tiefe des Beckens ein paar Zentimeter fehlen. Einzig die Geländer müssen so erneuert werden, dass keiner darüber klettern kann. Die Zugangstüren werden durch zwei Schiebetüren ersetzt, so können Gehbehinderte oder auch Eltern mit Zwillingskinderwagen problemlos hineingelangen. Es gibt einen neuen Kassenautomaten, der Zutritt zu den Umkleidekabinen durch eine flachere Rampe.