Bad Dürrheim. Am Sonntag, 23. September, wandert der Schwarzwaldverein in der näheren Umgebung. Die neun Kilometer lange Tour beginnt um 13 Uhr an der Bushaltestelle Adlerplatz und führt durch das Schwenninger Moos über den Kugelbühl ins Wittmannstal. Auf der Wanderung gibt es Informationen zur Entwicklung des Schwenninger Moos und zu den Feuchtbiotope. Auch die Bedeutung naturnaher Wälder für das Ökosystem wird bei der Wandertour angesprochen werden. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist um 17 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.