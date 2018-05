Bad-Dürrheim Schwarzwälder Saunaabend

Bad Dürrheim. Am heutigen Freitag, 11. Mai erwartet die Gäste in der Schwarzwald-Sauna im Solemar ein typischer Schwarzwälder Saunaabend. Als höchstes Mittelgebirge Deutschlands und wichtige Tourismusregion zählt der Schwarzwald mit seiner einzigartigen Landschaft und Kultur zu einem der beliebtesten Urlaubsziele Deutschlands. An diesem Abend sind unter anderem thematisch abgestimmte Aufgüsse und Düfte sowie leckere Speisen angesagt. Zu verschiedenen Zeiten wird zudem Klangschalenentspannung in der Meditationssauna stattfinden, bei welcher die Gäste die Seele baumeln lassen können.