Bad-Dürrheim Schuppen brennt in Silvesternacht

Bad DürrheimNach ersten Vermutungen der Polizei könnte eine Feuerwerksböller am Silvestermorgen einen Brand in einem Schuppen auf in der Karlstr haben. Die FeuerwehrBad Dürrheim wurden um 1 Uhr 20 Uhr zu dem Einsatz gerufen und bekamen das Feuer mit Hilfe eines C-Rohres und eines Strahlrohres schnell in den Griff. Auch zwei Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Für das Wohnhaus auf dem Grundstück und das Nachbarhaus bestand zu keiner Zeit Gefahr, hieß es von der Feuerwehr.