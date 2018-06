Bad-Dürrheim Schulstunde für Rockliebhaber

"Was ist das für ein Titel, wer weiß es?" Wissen Sie, dass der Beatle Paul McCartney…? Das hier ist ein etwas eigenartiger Übergang von Dur in Moll!" Roger Tristao Adao sprach in der Salinenstadt viel und traf die Saiten seiner akustischen Gitarre nicht immer perfekt – gleichsam jedoch gab es viele Hintergrundinformationen zu etlichen lebenden Legenden des Rock- und Pop-Genres.

Der Eintritt zum gesanglosen Soloabend des in einem Künstlerdorf in Thüringen lebenden Gitarristen war frei, insofern hat sich Tristao Adao auch gar nicht unter Zugzwang gebracht. 60 Interessenten fanden ins Haus des Gastes, das ist eine gute Resonanz!

Vor Ort treten ordentlich dekorierte Musiker auch einmal vor lediglich 20 Personen auf – auch eine Notiz zum in aller Regel doch gelobten und vor allem dichten Bad Dürrheimer Veranstaltungskalender. Nicht jeder war im Musikunterricht der Schule voll bei der Sache. Mit Roger Tristao Adao konnte nun ordentlich nachgeholt werden!