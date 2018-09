Bad-Dürrheim Schubert, Busino und Siloti sind zu hören

Bad Dürrheim. Am Samstag, 8. September um 16 Uhr gibt Pianistin Sabine Weyer in der Reihe "Weltklassik am Klavier!" im Haus des Gastes, mit ihrem Rezital Einblicke in ihre CD "Bach to the future". Damit zollt sie dem Altmeister des Barocks nicht nur direkte Anerkennung, sondern zeigt auch seinen enormen Einfluss auf, den er auf spätere Komponisten hatte, denn besonders in der Romantik erfuhr Bachs Musik eine echte Renaissance. Mit Werken von Bach, Schubert, Busoni und Siloti begibt sich die Luxemburgerin auf eine spannende Zeitreise. Sabine Weyer wurde 1988 in Luxembourg geboren und begann ihr Klavierspiel mit sieben Jahren am Konservatorium, welches sie 2007 mit dem "Diplôme Supérieur" abschloss. Ihre CD "Bach to the future", veröffentlicht im Jahre 2017, beweist, wie zeitlos die Musik von Bach ist, denn bis heute hat sie weder an Einfluss noch an Schönheit verloren. Sie unterrichtet seit 2015 am Konservatorium der Stadt Luxemburg. Die Sonate in G-Dur von Schubert ist bekannt als eine der poetischsten Sonaten des Komponisten. Das Anfangsthema des ersten Satzes, den Schubert als "Fantasia" bezeichnete, ist von sehr meditativer Natur – suchend, fragend und dennoch unglaublich weich und zart. Eintrittspreis: 20 Euro, ermäßigt: 18 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei Platzreservierungen sind telefonisch möglich unter 0211/9 36 50 90.