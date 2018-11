Bad-Dürrheim Schreiben, um Heilung zu erreichen

Autobiographisches Schreiben sei eine Selbstoffenbarung zu der es seiner Meinung nach ein stabiles Selbstbild benötige und es wurde allgemein festgestellt, dass Frauen emotionale flüssiger schrieben und mehr Beziehungen bewerten als Männer. Bei Männern gehe es mehr um Fakten und um das "Punkte sammeln".

Er warnte jedoch auch vor Gefahren. Der Schreiber könne sich in Mini-Episoden verlieren, fixiere sich auf dramatische Ereignisse oder verstummt plötzlich, wenn es um kritische Ereignisse gehe. Er empfahl, nicht chronologisch vorzugehen, sondern vielleicht Themen zu suchen, beispielsweise: Wo haben mich meine Füße überall hingetragen? Was haben die Hände angefasst? Was haben die Augen gesehen?

Im Anschluss an den kurzweiligen, aber doch umfassenden Vortrag, hatten die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu erzählen, was sie mit autobiographischen Texten bereits erleben. Buchmanns Schlusswort zum therapeutischen Ansatz: "Man kann die Biographie Rückwärts nicht verändern, aber die Zukunft gestalten.