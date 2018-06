Bad-Dürrheim Schotterwüsten vermeiden

Bad Dürrheim. Mit drastischen Worten konnte der Obmann für Bienenweide im Landesverband Badischer Imker, Manfred Kraft, die dramatische Entwicklung beim Artensterben anlässlich eines Themenabends zum Projekt Blühendes Bad Dürrheim verdeutlichen. Fallen die Bienen aufgrund fehlender Lebensgrundlagen aus, müssen zukünftig – wie in den 1970er Jahren in China – die Apfelbäume während der Blütezeit durch menschliche Hand per Pinsel bestäubt werden.

Zusammen mit Kathrin Schwab vom Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen und Patrick Willmann von der Kurgärtnerei der Bäderstadt erkundigte sich eine erkleckliche Anzahl von Interessierten über die Möglichkeiten, insekten- und bienenfreundlicher Bepflanzung von Gärten und Balkonen. Der Bienenfachmann dokumentierte anhand von wissenschaftlich untermauerten Studien, dass Artenvielfalt und der Anteil von Dauergrünfeldflächen in direktem Zusammenhang stehen. Fehlt in der oberirdischen Nahrungskette ein Glied, so gerät das natürlich Gleichgewicht aus den Fugen. Wenn Wildbienen bestimmte Blütenarten nicht zur Verfügung stehen, sterben sie binnen kürzester Zeit aus. Honigbienen sind nicht auf bestimmte Blüten angewiesen, wenn aber auch hier nur noch wenige Blüten zur Verfügung stehen, wird das Bestäuben von Nutzpflanzen zum Problem. Kritisch sieht Kraft auch die frei verkäuflichen Pflanzenschutzmittel in der Hand von Hobbygärtnern. Ein Drittel aller Gebinde ist nämlich bienengefährlich und dezimiert deren Bestände erheblich.

Seit dem sich die Landwirtschaft markwirtschaftlichen Anforderungen unterordnen muss, sind 98 Prozent aller Heuwiesen verschwunden und damit auch der Lebensraum aller ursprünglichen Wiesenbewohner. "Dem entgegenzuwirken ist jeder Bürger gefordert", fordert der Fachmann. Wer den Mut habe, in seinem Garten auch Wildkräuter, Brennnesseln und andere Blüher stehen zu lassen, diene der Umwelt und den Bienen in besonderem Maße.