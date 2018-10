Bad-Dürrheim Schlagerherbst ist ein Ohrenschmaus

Stattgefunden hat das alles in der Ostbaarhalle im benachbarten Unterbaldingen, da bei der Planung der zweitägigen Veranstaltung nicht sicher war, ob die Halle in Oberbaldingen wegen den angekündigten Umbauarbeiten zu Verfügung stehen würde. Was den Samstagabend mit den Auftritten von sechs Chören aus den Ostbaargemeinden betrifft, hatte sich der Verein mehr Besucher gewünscht. Am Sonntag war die Resonanz weit besser, wo vom reichhaltigen Speisen- und Getränkeangebot reger Gebrauch gemacht wurde. Das Ostbaargruppensingen stand heuer unter dem Motto Schlagerherbst, zu dem die Vereine neben neuzeitlichen Chartstürmern auch Hits aus den vergangenen Jahrzehnten hören ließen.

Den Auftakt machte der gastgebende Liederkranz mit "Die kleine Kneipe" von Peter Alexander, dem der Männergesangverein Sunthausen das Operettenlied "Grüß euch Gott, alle miteinander" folgen ließ. Den größten Hit von Drafi Deutscher brachte der gemischte Chor des Radsportverein Neudingen mit dem Lied "Marmor, Stein und Eisen bricht" in Erinnerung. Der Gesangverein Unterbaldingen ließ die "99 Luftballons" von Nena fliegen, und auch der Männergesangverein Pfohren begab sich in luftige Höhen mit dem Lied von Reinhard May "Über den Wolken". Mit dem Vortrag des Songs "Dschingis Khan" der gleichnamigen Popgruppe machte der Gesangverein Ippingen einen Sprung in die 80er Jahre.

Zum Finale präsentierten trugen die gemischten Chöre der Ostbaargruppe das Lied "Merci Cherie" von Udo Jürgens, die vereinten Männerchöre verabschiedeten sich mit "Über sieben Brücken musst du gehn" von der ostdeutschen Band Karat, das auch von Peter Maffay gesungen wurde.