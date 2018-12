Bad-Dürrheim Schatzbuch ist wie ein Tagebuch für Kinder

Für die 14 Pädagogen der Kita war es ein interessanter und lehrreicher Tag. Die Bildungsreferentin vermittelte übersichtlich viel Theoretisches und auch ein praktischer Teil gehörte zum Tageseminar. Für Johanna Moser war es wichtig, dass alle Mitarbeiter daran teilnehmen konnten. "Ein Inhouse-Seminar für das gesamte Team ist wirkungsvoller als die Fortbildung von einzelnen Mitarbeitern. Miteinander kommen alle auf den gleichen Level und die gleiche Basis und könne das Erlernte wirkungsvoll und zeitnah umsetzten", so ihre langjährige Erfahrung. Viel Beifall gab es am Ende für Marlene Jaeger, die das Lob gerne an Kita-Leiterin Johanna Moser weitergab: "Sie ist eine erfahrene Führungskraft, die Kita mit ihrer guten Basis ist immer in Bewegung", hob die Referentin hervor.