Bad Dürrheim. Einen Saunaabend unter dem Motto "Fire & Ice" gibt es am Freitag, 11. Januar, ab 18 Uhr zum ­Auftakt der verschiedenen Saunaabende mit wechselnden Themen und Aktionen in der Schwarzwald-Sauna im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad ­Dürrheim. Neben einem thematisch angepassten Aufgussprogramm lockt ein besonderes gastronomisches Angebot. Für den Höhepunkt an diesem Abend sorgt eine ­Feuershow mit Ferdinand Obergfell und Manuel Cech aus Schramberg im Außen­gelände der Schwarzwald-Sauna. Dorothea Hauser aus Donaueschingen trägt im Gastronomiebereich mit sanften Harfenklängen zur passenden Atmosphäre bei. Weitere Informationen finden sich im Internet unter der Adresse www.solemar.de.