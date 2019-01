Bad-Dürrheim Sanierung oder Kreisverkehr am Lidl

Bad Dürrheim. Großen Diskussionsbedarf gab es um 208 000 Euro für die Sanierung der Verbindung von Unterbaldingen nach Pfohren über die Herdweidhöfe.

Die CDU, die FDP und FWV beschäftigten sich jeweils in einem Antrag mit der Sanierung der Lidl-Kreuzung (Grafik). Will die FDP die 352 000 Euro durch die Streichung der Sanierung ganz einsparen, möchte die CDU, dass die Verwaltung mit den Einkaufsmärkten bezüglich einer Kostenbeteiligung verhandelt. Und die Freien Wähler möchten einen Sperrvermerk, um nochmals prüfen zu lassen, ob mit einem Verkehrskreisel nicht die bessere Lösung in der Verkehrsführung gefunden werden könne.

Dem FDP-Antrag auf Streichung der Ausgabe erteilte die Verwaltung aus verschiedenen Gründen eine Abfuhr. Hier verweist man auf den Gemeinderatsbeschluss vom 26. Juli 2018, in dem festgelegt wurde, dass die zu bauende Einfahrt von der Bundesstraße auf den Kauflandparkplatz keine Zufahrt für das Industriegebiet oder für das Wohngebiet Wasserstein werden soll. Zudem müsse die Kreuzung auch in den kommenden Jahren Schwerlastverkehr aufnehmen, und die Spurrillen seien so tief, dass sie im Winter nicht mehr richtig geräumt werden können und es ansonsten für Motorradfahrer wie auch Radfahrer gefährlich sei. Das CDU-Ansinnen, um Geld bei den Märkten nachzufragen, sieht man fragwürdig: "Die Schäden an der Fahrbahn sind vorwiegend durch den Schwerlastverkehr entstanden, der für ein Gewerbegebiet üblich ist. Es handelt sich bei der Sanierung um "normal" anfallende Unterhaltungs-Maßnahmen. Hierfür einen Teil der anliegenden Grundstückseigentümer um einen Finanzierungsbeitrag zu bitten, erscheint "unangemessen", teilt die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme mit.