Bad-Dürrheim Salzhansel vom Staub befreit

Bad Dürrheim. Zunftmeister Joachim Müller begrüßte die Seinen herzlich und wünschte ein gutes neues Jahr sowie natürlich eine wiederum tolle Fasnet, am Dreikönigstag kamen die heimischen Traditionsfastnachter ordentlich aus den Startblöcken.

"Auf die Dieremer Fasnet drei kräftige Narri…!", schwor Müller ein, bis zu den hohen Tagen der fünften Jahreszeit vergehen schließlich nur noch sieben Wochen. In Bad Dürrheim dürfte es in närrischen Belangen wieder rund laufen, das Jubiläum der Urviecher würzt die besonderen Tage und Stunden zusätzlich. Die Narrenzunft unterstützt die Urviecher nach Kräften und bewirtet beispielsweise bei deren Saalfasnet, Müller verweist auf ein allgemein gutes Mit- und Nebeneinander.

Am Samstag, 23. Februar, machen sich die Fans der Narrenzunft wieder zum Bohrturm auf und stehen beim Vorverkauf für den Zunftball an, dieser nimmt am Fasnachts-Samschtig, 2. März, ab 19.30 Uhr seinen Lauf in der Siedepfanne.