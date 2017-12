Bad-Dürrheim Sänger laden ein zum Adventskonzert

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Beginn ist um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Das im Veranstaltungskalender der Sängergemeinschaft seit vielen Jahren fest verankerte Adventskonzert hat sich nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung einen Namen gemacht, sondern genießt auch bei auswertigen Konzertbesuchern, von denen zahlreiche schon zu den Stammgästen gehören, einen exzellenten Ruf. So erklärt sich auch, dass alljährlich die Sitzgelegenheiten in dem mit einer für Konzertveranstaltungen hervorragenden Akustik ausgestatteten Gotteshaus kaum für die Besucher ausreichen. Wer also sicher sein möchte, dass nicht nur noch Stehplätze zur Verfügung stehen, sollte sich am Sonntag frühzeitig auf den Weg zum Veranstaltungsort machen. Viele Wochen haben die Sänger unter der Leitung Matthias Listmann intensiv geprobt, um die Konzertbesucher mit besinnlichen wie auch weihnachtlichen Klängen auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Als Konzertpartner konnte der Kirchenchor aus Honstetten gewonnen werden.