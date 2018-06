Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Im Rahmen der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Oberbaldingen zeigt die Gesamtwehr Bad Dürrheim am Sägewerk Kleinhans ihre Leistungsfähigkeit. In diesem Zusammenhang wird es zu lautstarken Martinshorn-Klängen in Oberbaldingen kommen. Zuschauer können sich gerne zur Übung einfinden.