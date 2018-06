Bad-Dürrheim Sachschaden durch Brand

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr zuerst mit dem Stichwort Rauchentwicklung in der Carl-Friedrich-Benz-Straße beim Lidl alarmiert. Dieses wurde dann als Containerbrand korrigiert. Vor Ort waren mehrer Gitterboxen mit verschiedenen Inhalten aus noch bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Nachdem die Flammen gelöscht waren, musste der Inhalt aus dem Container gebracht und abgelöscht werden, um alle Glutnester zu beseitigen. Hierbei mussten auch die Tore der hintere Teil des Gartencenters durch die starke Rauchentwicklung geöffnet und mit einem Lüfter gereinigt werden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei zündeten Unbekannte Verpackungsmaterial an.