Bad-Dürrheim Rübengeister erhellen die Dämmerung

Beim Öffnen und Ausschneiden von Mund, Augen und mit scharfem Schnitzwerkzeug waren Mamas, Papas und einige Opas behilflich. Das Aushöhlen der Rübe konnten die Kinder mit Hilfe von Löffeln selbst übernehmen. So entstanden viele schaurig-schöne Gestalten. Teelichter kamen hinein und wurden beim Einbruch der Dämmerung angezündet. Am folgenden Sonntag ging es im Vereinsheim noch einmal rund zu. Im Vereinsheim in der Schulstraße wurden von fleißigen Helfern die Tische hübsch dekoriert, Kaffee und Kuchen standen bereit und für die Kinder wurden leckere Waffeln gebacken. Angeboten wurde zudem deftige Schlachtplatten und Bier vom Fass.