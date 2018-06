Bad-Dürrheim Ruby neuer Dirigent

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Der Erbrechtsanwalt Gerhard Ruby ist der neue Dirigent der Hochemminger Musik. In der jüngsten Probe gab es im wahrsten Sinne des Wortes die Stabübergabe von Helmut Martin an seinen Nachfolger. Helmut Martin war zehn Jahre Dirigent des Musikvereins und hatte in der Vergangenheit immer wieder Terminüberschneidungen mit anderen Verpflichtungen.