Bad-Dürrheim Rottweiler ist kaum zu bändigen

Kopfschüttelnd erzählen die beiden von dem Vorfall – können dabei eines einfach nicht begreifen: "Wie kann es sein, dass ein Mensch mit so einem Hund an der Langlaufleine auf den belebten Sportplatz geht?" Zwar zähle der Rottweiler in Baden-Württemberg nicht zu den Kampfhunden, die Rasse sei jedoch als potenziell gefährlich eingestuft worden. Sie wollen sich deshalb gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die dreijährige Tochter zwischen die Hunde geraten wäre – "der Hund unterscheidet da doch irgendwann gar nicht mehr." Unwillkürlich kommen den beiden dabei auch die Meldungen von tödlichen Hundeattacken in den vergangenen Wochen in den Sinn.

Keine Entschuldigung

Besonders fassungslos ist die Familie deshalb, weil es nicht der erste Fall mit besagtem Hund ist. Bereits vor drei Jahren sei es zu einem Angriff gekommen, damals am Hockeyplatz. "Da war ich mit Line unterwegs, die war damals nur ein halbes Jahr alt", erinnert sich die Mutter zurück. Auch dort habe der Rottweiler ihren Hund gepackt und ihm heftige Muskel- sowie Sehnenverletzungen zugezogen. "Ich habe damals geschrien und mit der Leine auf den Hund draufgeschlagen." Sehnen und Muskeln wurde dabei fast abgetrennt, eine Not-OP rettete das Tier. Auf eine Entschuldigung vom Besitzer warten sie bis heute – viel mehr habe er beim zweiten Vorfall rumgepöbelt.

Die Vorfälle haben Familie Maus nun dazu veranlasst, zu handeln. Beim Polizeiposten in Bad Dürrheim hätten sie den Vorfall angezeigt, außerdem sei das Ordnungsamt über die Geschehnisse informiert. "Wir hoffen, dass jetzt etwas passiert", erklärt der Vater. Denn Hund und Herrchen sind in Hochemmingen hinlänglich bekannt – die Vorfälle haben nun dafür gesorgt, dass bei Familien immer die Angst mitschwingt, wenn Eltern mit ihren Kindern entlang der Felder unterwegs sind, in denen auch der Hund ausgeführt wird. "Es soll nicht erst ein Kind angegriffen werden, bis seitens der Behörden gehandelt wird."