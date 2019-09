Bad-Dürrheim Riderman wieder ein Erfolgsrenner

Wie in den Jahren zuvor brachte sich auch wieder die Kur- und Bäder GmbH mit ein, die für diese Großveranstaltung zahlreiche Gemeindebedienstete abstellte. Überhaupt gestaltete sich der Aufwand für dieses Event enorm. So waren allein 800 Personen zur Absicherung der Strecken erforderlich, Streckenfahrzeuge, darunter zahlreiche Motorräder, machten den Tross komplett.

Für die Zuschauer im Start/Zielbereich gestaltete sich diesmal das Radrennen besonders interessant. Sie konnten den Rennverlauf per Live­stream auf einer 16 Quadratmeter großen LED-Leinwand verfolgen. Wie bereits in den vergangenen Jahren fließt das Ergebnis der Gesamtwertung erneut in die Wertung des German Cycling Cups ein, Deutschlands größter Rennradserie für Hobbyfahrer.