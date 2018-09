Bad Dürrheim Riderman: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Seit Wochenanfang gibt es die ersten sichtbaren Vorboten: Parkplätze sowie Zufahrtswege und Parkverbotszonen werden ausgeschildert. Vom 21. bis zum 23. September ist Bad Dürrheim fest in der Hand der Radfahrer. Der Riderman ist seit Jahren Teil der Wertung des German Cycling Cups, der insgesamt acht Stationen in Deutschland hat, Bad Dürrheim ist die Vorletzte, danach kommt nur noch der Münsterland Giro. Der German Cycling Cup gilt als die Rennserie für Hobbyradsportler und Jedermänner.

Was die Veranstalter, die Brüder Kai und Rik Sauser freut: Die Beherbergungsbetriebe in Bad Dürrheim und Brigachtal haben in der Zeit meist volles Haus. Vergangene Woche meldete sich beispielsweise noch ein zehnköpfiges Team und fragte nach Betten, Sausers konnte ihnen nur den Rat geben, die Betriebe abzutelefonieren.

Das Wetter für den Zeitraum Freitag, 21., bis Sonntag, 23. September, ist wohl eher durchwachsen, aber der Amateur mit der Tendenz zum Radprofi lässt sich dadurch nicht abschrecken. Wobei Rik Sauser in den vergangenen Jahren die Beobachtung bestätigt, dass die Sportler immer professioneller werden, doch ruft er vor allem die richtigen Amateure auf, am Sonntag an den Start zu gehen.