Domenic Weinstein, Rik Sauser und Fabian Cancellara (von links) freuen sich, dass es losgeht: Der RiderMan startete am Freitagmittag planmäßig mit dem Zeitfahren, eine Wertung zur Rennserie Chasing Cancellara, die erstmals in Bad Dürrheim Station macht. Eigentlich fährt der ehemalige Radprofi Fabian Cancellara selbst mit, aufgrund eines dreifachen Bruchs des Fußes musste er jedoch in Bad Dürrheim aussetzen. In Vertretung fährt der Bad Dürrheimer Domenic Weinstein, amtierender Weltmeister in der Bahnradverfolgung auf 4000 Meter, die Strecke. Für ihn sei es eine Herausforderung, da er ansonsten auf eine andere Strecke spezialisiert ist, erschwerend zudem sei starker Wind. Über das Wochenende stehen für Amateure weitere Rennen auf dem Programm. Cancellara nennt einzigartig, dass die Amateure auf abgesperrten Straßen fahren können. Foto: Strohmeier