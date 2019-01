Bad Dürrheim. Das Reparaturcafé findet am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Realschule am Salinensee statt. Repariert werden fast alle Haushaltsgeräte und Uhren mit einigen Ausnahmen: keine Großgeräte wie Fernseher oder Waschmaschinen. Auch werden Näh- und Flickarbeiten erledigt.