Bad Dürrheim. Das nächste Reparaturcafé findet am Samstag, 10. November, in der Realschule am Salinensee, von 10 bis 13 Uhr statt. Gebracht werden können Haushaltsgeräte, Radios, Plattenspieler, Staubsauger, Uhren und ähnliche Geräte, sie werden von ehrenamtlichen Helfern repariert. Die Schüler der achten Klassen sorgen für Getränke und Kuchen.