Bad-Dürrheim Rekord an Haushaltsresten 2017

Zunächst teilte Kämmerer Jörg Dieterle mit, dass sich die Einnahmensituation um 1,5 Millionen Euro verbesserte, abzüglich höherer Umlagen und verschiedener anderer Punkten ergab dies netto 940 000 Euro Mehreinnahmen.

Weitere Einsparungen ergaben sich im Personalbereich, dies sind 150 000 Euro, im Wesentlichen sind diese auf zeitliche Verzögerungen bei Stellenwiederbesetzungen zurückzuführen. Eingespart wurde unter anderem bei Sachaufwendungen, Bewirtschaftungen, Unterhaltsmaßnahmen und ähnlichem insgesamt 707 000 Euro.

Die Haushaltsreste auf der Ausgabenseite sind jedoch ebenfalls auf ein Rekordhoch gestiegen. Laut Dieterle auf 2,54 Millionen Euro. Im Detail sind die größeren Beträge, die als Haushaltsrest eingestellt sind, folgende: Bahnhofstraße mit 452 000 Euro, da die Maßnahme erst begonnen werden soll, wenn der Neubau auf dem Irmagelände steht. 1,1 Millionen Euro für die Kindertagesstätte in der Salinenstraße werden nun dieses Jahr ausgegeben undfür die Brückensanierungen über die Stille Musel stehen ebenfalls noch 110 000 Euro im Haushalt drin. 162 000 Euro wurden 2017 für die Sanierung des Kirchturms in Unterbaldingen zur Seite gelegt, diese werden voraussichtlich auch in diesem Jahr ausgegeben, die Ausschreibungen laufen momentan, die zuständige Kirchenbehörde hofft, noch in diesem Jahr beginnen zu können.