Bad-Dürrheim Reisemobilhafen in neuen Händen

Bad Dürrheim. Dass ihm diese Tätigkeit Spaß macht, ist nicht zu übersehen. Seit Bestehen dieser Einrichtung, die sich zu einem Familienbetrieb entwickelt hat, ist der jetzt 28-Jährige mit dabei. Im Januar hat der von seinem Vater Michael die Leitung übernommen und kann sich keine andere Arbeit mehr vorstellen.

Mit fünf Parzellen für insgesamt über 400 Stellplätze für Wohnmobile, umgeben von viel Grün, ist die Anlage die größte in Deutschland, erzählt Bertsch nicht ohne Stolz. Der zu Ende gehende heiße Sommer sei recht positiv verlaufen. Dank der Meereshöhe von knapp über 700 Metern waren die Nächte meist fünf Grad kühler als in anderen Regionen und auch frei von Mücken und Schnaken. Durch die Versorgung mit Bodenseewasser haben die Gäste nicht an Wasser sparen müssen. Verständnis hätten sie gehabt, wegen der Brandgefahr durch die lange Trockenheit nicht mit offenem Feuer, sondern mit Gas zu grillen.

Sehr unterschiedlich sei die Dauer des Aufenthaltes. Manche bleiben bis zu vier Wochen, darunter auch solche, die eine Kur in Bad Dürrheim machen. Andere, die auf der Durchfahrt sind, bleiben für eine Nacht. Zu vierzig Prozent, so berichtet der Platzwart, kommen seine Gäste aus der Schweiz, viele aus Baden-Württemberg und in den Sommermonaten nahezu aus ganz Europa. In diesem Sommer sei sogar ein Paar aus Moskau gekommen.