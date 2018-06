Bad-Dürrheim Reha schützt Patienten vor Frühberentung

Auf Einladung des ärztlichen Direktors Norbert Grulke sowie des Vorstandsvorsitzenden Sven Wahl fand die diesjährige Tagung in der Luisenklinik Bad Dürrheim statt. Auch der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Ulrich Clever, interessierte sich für die Veranstaltung und berichtete von berufspolitischen Neuerungen des erst vor Kurzem beendeten Deutschen Ärztetages in Erfurt.

Der Direktor Andreas Schwarz der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg wies auf die Zunahme psychischer Gesundheitsstörungen und den daraus resultierenden Bedarf an entsprechenden Rehamaßnahmen hin. Durch eine Rehabilitation können die Betroffenen doppelt profitieren: Der Gesundheitszustand verbessert sich und sie können wieder am Arbeitsleben teilnehmen. Damit entgehen sie dem Schicksal einer vorzeitigen Berentung mit der Gefahr der Altersarmut.

Von einem innovativen Konzept der Rehabilitation, der so genannten Kombi-Reha, bei dem sich einer verkürzten stationären eine weitere ambulante Phase anschließt, berichteten Chefarzt Albin Schäfer, Luisenklinik, und Heike Oelschlegel, Leitende Ärztin der Tagesklinischen Reha der Luisenklinik in Stuttgart. In den vergangenen Jahren hat sich diese Rehabilitationsform – parallel zu rein stationärer oder rein ambulanter Rehabilitation – etabliert und zeigt gute Erfolge.