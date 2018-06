Bad Dürrheim. Schwere Verletzungen hat sich ein 76-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugezogen. Ein 89-jähriger Fahrer eines BMW hielt in einer Parkbucht am rechten Straßenrand an. Ohne auf den nachfolgenden Radfahrer zu achten, öffnete der 89-Jährige die Fahrertür. Der 76-jährige Biker streifte die Autotür und kam zu Fall. Mit schweren Verletzungen musste der Senior ins Krankenhaus eingeliefert werden.