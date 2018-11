Bad-Dürrheim Radfahrer sollen absteigen und schieben

Die Autos, die aus der Friedrich-, Huber- oder Bahnhofsstraße in die Luisenstraße einbiegen, seien viel zu schnell, nachdem dort die Erhöhungen auf dem Straßenbelag entfernt wurden, bemerkte sie. Das dort angebrachte Schild zur Geschwindigkeitsreduzierung sei viel zu klein und hänge zu hoch, daher werde es schnell übersehen. Abhilfe könnte ein auf der Straße angebrachter breiter blauer Streifen mit der Aufschrift "Schritttempo" bringen, so die Ansicht der Vorsitzenden.

Die gesamte Friedrichstraße sei durch parkende Autos und Blumenkübel für Radfahrer gefährlich, fuhr sie fort. Diese sollten sich auch an die Schrittgeschwindigkeit halten, was aber nicht der Fall sei. Insbesondere, weil immer mehr E-Bikes unterwegs seien. Das Problem wäre gelöst, wenn das Schild, das Radfahrern die Erlaubnis gibt, in Gegenrichtung in die Einbahnstraße zu fahren, entfernt werde. "Die Radfahrer können absteigen und schieben und somit besser unsere schöne Innenstadt anschauen", bemerkte sie.

Auch für Autofahrer gäbe es höchst gefährliche Situationen, fügte Jürgen Rebholz hinzu. Da die Friedrichstraße für die Radfahrer nicht als Einbahnstraße gelte, müsse der Kraftfahrer im Bereich Salzstraße und Viktoriastraße gleich in drei Richtungen schauen, um nicht mit anderen Autos, Fußgängern und Radlern aneinander geraten.