In Vergessenheit geriet wohl bei einigen Radsportlern, dass sie sich bei ihren Trainingsfahrten im Vorfeld des RiderMans rund um Bad Dürrheim nicht auf einer abgesperrten Strecke, sondern auf Bundestraßen und Landstraßen bewegten. Dadurch wurden motorisierte Verkehrsteilnehmer regelrecht ausgebremst. Auch im Bereich der Hirschhalde war dies zu beobachten, wo manche der Radfahrer die ganze Straßenseite in Beschlag nahmen, indem sie in Dreierreihen fuhren. Foto: Kaletta