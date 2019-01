Bad-Dürrheim Qualitätsprüfung mit Bestnote bestanden

"Unsere Mitarbeiter bewältigen ihre Aufgaben mit Herz und Verstand", so äußerte sich die Leiterin anlässlich des Neujahrsempfang zu dem zahlreiche Bewohner und auch Gäste anwesend waren, die auch zur gleichzeitig stattfindenden Vernissage gekommen waren. Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeister Walter Klumpp, auch im Namen von Hochemmingens anwesenden Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Er sei froh, so Klumpp, dass die Hirschhalde über 200 Personen eine Heimat gebe. Die hervorragende Arbeit, die dort durchgeführt werde, sei für die Bewohner eine tolle Sache, denn hier seien sie in guten Händen. Klumpp äußerte den Wunsch, dass die Einrichtung auch für die Zukunft gut aufgestellt sei und versprach, dass die Stadt sie in positiver Weise begleiten werde.

Nach dem offiziellen Teil und harmonischen Harfenklängen stellte sich die Künstlerin Simone Götz vor, die ihre Werke für die Ausstellung zur Verfügung stellte. Die seit 2011 in Schwenningen lebende und dort als Architektin arbeitende Künstlerin besuchte mehrere Malkurse und Malworkshops. Das Malen, so sagte sie, sei für sie eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem Beruf, bei dem sie erste Erfahrungen in der darstellenden Geometrie sowie in der Freihandzeichnung sammeln konnte.

Wichtig sei es ihr, das Wesentliche zu erkennen und darzustellen, egal ob als Zeichnung, Aquarell oder einer Performance. Ihre Motive hole sie sich aus der Umgebung. Insbesondere, was zur Jahreszeit passe, zufällig entstehe nichts. Derzeit bevorzuge sie Motive von Tieren, wie auch die Ausstellung erkennen ließ.