Bad-Dürrheim Publikum bedankt sich mit lang anhaltendem Applaus

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Beflügelnd wirkte der Auftritt der Gastgeber vom Musikverein Hochemmingen, der sich zum Auftakt des zweiten Teils seines Jahreskonzertes mit der C-Dur-Tonleiter einstimmte. Spätestens als der letzte Ton der "Alpine Inspiration" von Martin Scharnagl in einem Wechselspiel der Rhythmen, Höhen und Tiefen verklang, war das Publikum in der Bergweghalle überzeugt, an einem beeindruckenden Auftritt teilzuhaben. Die jugendliche Blasmusik aus der Feder des Südtirolers Martin Scharnagl traf den Nerv des Publikums, welches die Aufführung mit lang anhaltendem Applaus belohnte.