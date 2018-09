Bad-Dürrheim Positive Entwicklung

Bad Dürrheim. Von Januar bis Juli 2018 weisen sowohl die Gästeankünfte als auch die daraus resultierenden Übernachtungszahlen ein erfreuliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf. Insgesamt konnten die Gästeankünfte in den ersten sieben Monaten des Jahres um 3,2 Proeznt, auf 51 153 gesteigert werden, die Übernachtungszahlen stiegen im gleichen Zeitraum um 0,92 Proeznt auf insgesamt 377 001 Übernachtungen. Außerhalb der Kliniken fiel die Steigerung der Gästeankünfte mit einem Plus in Höhe von 3,23 Proeznt etwas höher aus als innerhalb der Kliniken (plus 3,10 Prozent). Die Übernachtungszahlen außerhalb der Kliniken stiegen hingegen mit 0,68 Prozent etwas weniger als innerhalb der Kliniken mit 1,08 Prozent.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist dem gesellschaftlichen Trend folgend auch in den ersten sieben Monaten des Jahres nach wie vor leicht rückläufig. Außerhalb der Kliniken verkürzte sich diese von 3,7 auf 3,6 Tage, innerhalb der Kliniken von 22,3 auf 21,9 Tage. Insgesamt verbuchten die Beherbergungsbetriebe außerhalb der Kliniken 40 568 Gästeankünfte und 145 721 Übernachtungen. Innerhalb der Kliniken wurden 10 585 Gästeankünfte und 231 280 Übernachtungen verzeichnet. Es fanden in den Kliniken somit 21 Prozent der Gästeankünfte und 61 Prozent der Übernachtungen statt. 79 Prozent der Gäste buchten in den Beherbergungsbetrieben außerhalb der Kliniken und generierten damit 39 Prozent der Gesamt-Übernachtungen.