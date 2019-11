Bad Dürrheim Polizeieinsatz auf A 81: Biber fällt Baum

Ein Biber hatte mehrere Bäume gefällt und dabei offensichtlich bei einem die Fallrichtung falsch eingeschätzt. Der etwa sieben Meter lange und 20 Zentimeter dicke Stamm stürzte in Richtung der Autobahn und ragte am Ende der Überleitung von der A 864 zur A 81, Fahrtrichtung Singen, ein Stück in die Fahrbahn.