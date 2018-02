Bad Dürrheim. Ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer kam am frühen Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße, in Fahrtrichtung Bad Dürrheim fahrend, rechts von der Fahrbahn, touchierte ein Mäuerchen und prallte schließlich gegen einen geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Sachschaden bei dem Unfall beträgt circa 3000 Euro. Die Unfallermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Überprüfung von in Frage kommenden Unfallverursachern läuft noch. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum verantwortlichen Fahrer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 0772/85 00 0, zu melden.