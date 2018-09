Bad Dürrheim. Am Donnerstag, zwischen 7.45 und 10.15 Uhr, ist in der Huberstraße, im Bereich der Parkplätze beim Solemar, ein VW Golf von einem Unbekannten angefahren worden. Hierbei entstand am vorderen, linken Kotflügel des Golfs ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei wegen der Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon: 07726/93 94 80.