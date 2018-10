Bad-Dürrheim Politik und Wasser sind volatil

Der Solidaritätszuschlag für alle müsse abgeschafft werden, forderte Frei. In Bezug auf die Steuereinnahmen, die auf 800 Milliarden Euro gestiegen seien, sprach Frei von einer "exzellenten Situation". Es müsse aber gewährleistet werden, dass das auch in Zukunft so bleibe. Nach dem Wahlausgang am Sonntag werde man in der Union diskutieren, "wie es weiter geht". Er sei überzeugt, so Frei, "dass die Zeiten der Volksparteien noch nicht vorbei sind." Beim Thema Zuwanderung setzt er auf das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz, das für Einwanderer mit der nötigen Qualifikation sorgen soll.

Südwestmetall-Geschäftsführer Ralf Wurster kritisierte, Frei habe zwar gut analysiert, aber ausgeklammert, wer für das schlechte Abschneiden der Volksparteien bei den Wahlen verantwortlich sei. "Der Unmut ist groß über Berlin", erklärte Ferdinand Graf von Bissingen, der vermutete, Machterhaltung stehe im Vordergrund.

Der Einschätzung von Uwe Wintermantel, die Grünen entwickelten sich zur Volkspartei, wenn sie in Hessen auch 20 Prozent der Stimmen holten, widersprach Frei.

Sektionssprecher Markus Wethkamp wies darauf hin, dass in großen Städten grün gewählt werde. Als Dank für den Vortrag erhielten Ulrich Lössl und Thorsten Frei von dem Sektionssprecher ein Präsent mit flüssigem Inhalt, allerdings nicht mit Mineralwasser.