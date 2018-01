Bad-Dürrheim Planung für Neubau kommt voran

Ratsmitglied Armin Kienzle konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Toiletten im Obergeschoss des Gebäudes sein werden. Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, könnten wegen der Treppenstufen Probleme haben. Bauamtsleiter Holger Kurz verwies darauf, dass angesprochener Personenkreis die Behindertentoilette im Erdgeschoß benutzen könne. In seiner Gesamtheit müsse gesehen werden, dass die sanitären Anlagen an etwa 220 Schultagen und lediglich an bis zu sechs Veranstaltungen genutzt werden. Der Regelbetrieb sei nun mal der Schulbetrieb.