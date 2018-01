Bad-Dürrheim Pläne kommen Schritt für Schritt vorwärts

Mit der Aufstellung des Projektschildes werde deutlich dargestellt, an welch bedeutender Stelle von Bad Dürrheim Süd dieses Projekt entstehen soll. Alle administrativen und steuerrechtlichen Erfordernisse und der Eintrag des Eigentums ins Grundbuch seien in den vergangenen Monaten erledigt worden. Ein renommiertes Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen habe zusammen mit dem Finanzamt die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit und der Spendenfähigkeit geschaffen. Die ersten Förderer des Vorhabens hätten ihre Spendenquittungen bereits in Empfang nehmen können, so Tarlatt.

Das Hotel geht in besonderer Weise auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ein. Vor der Jahreswende tagte eine Gruppe Betroffener, deren Aufgabe es ist, die speziellen Anforderungen zusammenzutragen und den Architekten als Planungsbasis vorzugeben.

Zudem wurden die ersten Förderanträge auf den Weg gebracht, deren Finanzmittel mit dazu beitragen sollen, die Mehrkosten der Investition aufzufangen, sodass letztlich die Gäste nicht mehr zu zahlen haben, als in der normalen Hotellerie von Bad Dürrheim, erklärt der Vereinsvorsitzende.