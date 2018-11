Bad-Dürrheim Pflege im Mittelpunkt

Dieser Kurs ist auf den ländlichen Raum zugeschnitten und richtet sich an Familienangehörige und an Helfer der Nachbarschaftshilfe. Ziel ist es, den Teilnehmern Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen für die Betreuung, Pflege und den Umgang mit älteren Menschen zu vermitteln. Der Austausch soll auch Pflegenden helfen, mit ihren psychischen Belastungen in dieser Situation besser umzugehen. Die Qualifizierung besteht aus drei Teilen. Im Teil eins steht der Mensch im Alter im Mittelpunkt, Teil zwei beschäftigt sich mit der häuslichen Krankenpflege und Teil drei mit den Grundlagen der Betreuung älterer Menschen. Die AOK Pflegekasse übernimmt alle Kurskosten, egal welcher Krankenkasse man angehört.

Ein anderer Kurs wird im Frühjahr 2019 starten. In diesem geht es um die Alltagsgestaltung mit demenziell erkrankten Menschen, Termin ist am 17. und 18. Mai.

Weitere Informationen: Heinz Messmer, Telefon 07706/1250