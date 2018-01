Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Die diesjährige Sternsinger-Aktion steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!". Auch in Unterbaldingen ziehen am Dreikönigstag 20 Kinder und Jugendliche durch die Straßen. Der Aussendegottesdienst unter Mitwirkung der Sternsinger beginnt am Samstag, 6. Januar, um 10 Uhr, in der Kirche St. Gallus. Anschließend bringen die Sternsinger den Segen in die Häuser und bitten um Spenden für die diesjährige Aktion.