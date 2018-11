Bad-Dürrheim Pfadfinder bekommen 31 800 Euro Zuschuss

Laut Stadtverwaltung haben die Pfadfinder die notwendigen Maßnahmen zur Sockelsanierung, Gerüst-, Fassaden und Fensterbau sowie Fensterisolierung und Zimmermannsarbeiten mit dem Denkmalamt abgestimmt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 63 600 Euro.

Grundsätzlich würde die Förderung Innenstadt II bei 20 Prozent oder maximal 30 000 Euro liegen. Die Stadt behält sich jedoch in begründeten Einzelfällen eine Abweichung von dieser Maßgabe vor. In diesem Fall handele es sich um ein Stadtbild prägendes Gebäude und somit sah man einen Grund für die Ausnahme. So schlug die Stadtverwaltung dem Gemeinderat eine Förderung von 31 800 Euro vor, was 50 Prozent der Kosten entspricht. Dem stimmte der Gemeinderat auch zu.