Bad Dürrheim Per Mausklick in den Narrenschopf

Digitalisierungsexperten haben sich wieder viel Mühe gemacht und bringen sogar auf Gemälden dargestellte Personen in Bewegung. Mit dem Titel "Das virtuelle Fastnachtsmuseum goes online" will man für möglichst viel Resonanz sorgen, die Darstellungen sind demnächst unter www.virtuelles-fastnachtsmuseum.de anzuklicken. Bislang nicht gesehene Zusammenschnitte, Bild- und Tonkompositionen sowie Animationen – der neue Auftritt wurde nun im Narrenschopf stolz präsentiert, sehr viel Kleinarbeit gilt es zu bilanzieren.