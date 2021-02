Bad-Dürrheim Patricia Schaulies ist nun Leiterin

Sie ist in Bad Dürrheim aufgewachsen und war nach ihrer Ausbildung bereits im Hochemminger Kindergarten sowie im Bad Dürrheimer Waldkindergarten tätig. Auch in der Kindertagesstätte Am Gaisberg in Brigachtal konnte sie für ihren Beruf Erfahrungen sammeln.

34 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren besuchen den eineinhalbgruppigen Kindergarten. Für die Leiterin, ihre Stellvertreterin Serena Fuß, Gruppenleiterin Alica Scherzinger und den beiden Praktikantinnen Heidi Schäfer und Julia Howe ist es wichtig, die Kinder in ihrer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten auf den Weg zu bringen. Das gelingt mit einem positiven Blick auf jedes Kind, so die Erzieherin. Über die Interessen des Kindes lassen sich seine Schwächen fördern, weiß sie.